Сиань, Китай, , 03:44 — REGNUM Инвестиций и сделок на сумму 110 млрд юаней (около $16,5 млрд) было подписано в рамках высокотехнологичной сельскохозяйственной ярмарки в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

27-я Китайская янлинская сельскохозяйственная высокотехнологическая ярмарка прошла с 22 по 26 октября в Янлинская сельскохозяйственная высокотехнологичная промышленная демонстрационная зона.

На ней было представлено свыше 9000 новейших сельскохозяйственных научно-технических достижений из Китая и из-за рубежа. Мероприятие привлекло делегатов из 50 стран, а также 1,5 млн гостей как офлайн, так и онлайн.

В общей сложности 2000 стендов было представлено в шести выставочных залах, еще 6000 предприятий показали свои товары онлайн. Впервые выставка прошла в 1994 года, с тех пор мероприятие стало одним из самых влиятельных в Китая в своей сфере.