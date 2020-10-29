Пекин, , 03:24 — REGNUM Крупнейший китайский алкогольный бренд Kweichow Moutai сообщил о росте выручки на 10,31% в годовом исчислении за первые три квартала года, сообщает агентство Синьхуа.

Выручка с продаж компании за указанный период достигла более чем 67,2 млрд юаней (около $10,05 млрд), в то время как чистая прибыли перевалила за 33,8 млрд юаней, что на 11,07% больше в годовом исчислении.

По сравнению с предыдущими двумя кварталами, темпы роста выручки от продаж и чистой прибыли ликероводочного бренда в третьем квартале замедлились. Выручка от продаж компании выросла на 7,18% в годовом исчислении до 23,9 млрд юаней, а чистая прибыль — на 6,87% до более чем 11,2 млрд юаней.

Производимый в городе Моутай в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, водка Moutai является одним из ведущих алкогольных страны и часто подается на государственных банкетах. Несмотря на высокую цену, внутренний спрос на Moutai всегда превышал предложение.