Казань, , 03:14 — REGNUM Арбитраж Татарии 2 декабря 2020 года планирует рассмотреть заявление ПАО «Банк «Йошкар-Ола» о взыскании убытков с арбитражного управляющего «Казанского завода синтетического каучука» Павла Медведева. С него требуют почти 16 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Подробности заявления к управляющему стратегическим заводом России не сообщаются, но известно, что вменяемая ему сумма составляет 15 941 142,7 рубля, а претензии банка в суд поступили ещё в апреле 2020 года.

Предприятие, которое отработало на рынке химической промышленности республики более 90 лет, было признано банкротом после участия в амбициозном инвестиционном проекте. Из-за того, что проект, реализуемый на заёмные средства, провалился, проблемы начались и у КЗСК. Следом за ними финансовые сложности затронули и банк «Спурт», с которым завод был связан через акционера — экс-главы правления банка Евгению Даутову. Банк также выступал заёмщиком для АО «КЗСК-Силикон», учреждённого для создания производства метилхлорсиланов и их производных. Среди кредиторов предприятия — госкорпорация ВЭБ. РФ, предоставившая многомиллиардный кредит.

На сегодня КЗСК предоставлен государственный оборонный заказ. Сделана попытка спасти уникальное предприятие.