Пекин, , 03:13 — REGNUM В Китае всего насчитывалось 26 456 производителей медицинского оборудования на конец августа 2020 года, что на 40% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

С целью борьбы с бушующей эпидемией нового коронавируса, за первые восемь месяцев года власти Китая ускорили процесс одобрения производств медицинского оборудования, сообщили в Национальной администрации медицинской продукции.

Всего 49 типов тестовых наборов для COVID-19, два типа оборудования для очистки крови, а также восемь типов аппаратов искусственной вентиляции легких было одобрено к продаже и использованию с начала года.

С целью подстегнуть инновации и усилить промышленную конкурентоспособность, администрация значительно продвинулась в продвижении платформ регистрации медицинских устройств.

В настоящее время в 22 регионах Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуандун и Цзянсу запустили испытания новой системы регистрации медицинских устройств и оборудования.