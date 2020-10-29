Якутск, , 02:58 — REGNUM Арбитраж Москвы утвердил мировые соглашения по двум крупным финансовым спорам ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и авиакомпании «Якутия». По ним авиаперевозчик обязался выплатить долги на общую сумму свыше 100 млн рублей. Производство по этим делам судом прекращено, передаёт ИА REGNUM.

По первому иску речь шла о 28 507 381,9 рубля долга по оплате платежей по договору аренды воздушного судна от 12 августа 2019 года и свыше 30,7 тыс. долларов США долга по оплате технических резервов по договору. Также фигурировала в споре и небольшая пени. Ответчик обязался выплатить долги до 30 апреля 2025 года.

По второму иску сумма задолженности составила 64,38 млн рублей, сумма технических резервов — 78,44 тыс. доллара США, а пени за неисполнение обязательств — около 6 млн рублей. Выплатить долги авиакомпания обязалась также не позднее чем через пять лет.

Напомним, в конце июля 2020 года стало известно, что лизинговая компания подала к авиаперевозчику серию исков. Их общая сумма превышала 860 млн рублей.