Ульяновск, , 02:25 — REGNUM В Ульяновской области передают в муниципальные образования дополнительные неналоговые доходы. Соответствующее решение принято на заседании регионального Законодательного собрания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Изменения вносятся в областной закон о межбюджетных отношениях. Согласно новой редакции, из региональной казны в муниципальные бюджеты полностью передаётся неналоговый доход от штрафов за правонарушения в сфере природопользования. Речь идёт о взысканиях за вред, причинённый окружающей среде.

По словам руководителя минприроды Ульяновской области Гульнары Рахматулиной, дополнительные средства муниципалитетам рекомендуется направлять на благоустройство родников, работу по расчистке водных объектов, рекультивацию свалок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для инвестиционных проектов пролонгируют пониженную (на 1%) региональный ставку по налогу на прибыль в размере 12,5%. Общая ставка с учётом федеральных отчислений составит 15,5%.

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