Ульяновск, , 02:12 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска планируют за федеральный счёт приобрети здание под размещение детского сада. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации Ульяновска. Речь идёт приобретении в муниципальную собственность нежилых помещений или здания под дошкольное образовательное учреждение в Засвияжском районе. Здание должно быть не более чем трёхэтажное и рассчитано на 100 мест, то есть не менее чем на четыре группы.

Начальная цена контракта составляет 86 455 015,84 рубля. Средства предусмотрены в бюджетах трёх уровней: из федеральной казны выделяется более 76 млн рублей, из региональной — свыше 6 млн рублей, средства муниципального бюджета составляют 4,3 млн рублей.

Здание под детсад мэрия планирует выкупить до 1 декабря 2020 года.