Бишкек, , 23:42 — REGNUM Объем государственного долга Киргизии увеличился до $4 млрд 827,4 млн (369 млрд 82 млн рублей), что превышает 64,9% валового внутреннего продукта страны. Об этом сообщили в министерстве финансов республики.

Из этой суммы на внешнедолговые обязательства приходится более $4 млрд 180,4 млн (319 млрд 618 млн рублей), а на внутренний госдолг — около $647 млн (около 49 млрд 464 млн рублей).

Читайте также: Президент Киргизии вновь просит Китай отложить выплаты по кредитам

Больше всего денег Киргизия по-прежнему остается должна за ранее полученные кредиты от Экспортно-импортного банка Китая — около $1 млрд 778,2 млн (около 135 млрд 952 млн рублей) или 42,5% от общей суммы внешнего долга.

ИА REGNUM напоминает, что по прогнозам аналитиков министерства финансов Киргизии, к концу 2020 года внешний долг республики вырастет до $4 млрд 323,6 млн (более 330 млрд 563 млрд рублей).

Читайте также: Президент Киргизии выступил в ООН с просьбой списать часть внешнего долга