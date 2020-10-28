Рим, , 23:31 — REGNUM Пассажиропоток аэропортов Италии в 2020 году снизился на 69,7% в сравнении с данными за 2019 год, сообщили в профильной национальной бизнес-ассоциации в среду, 28 октября.

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Пассажиропоток вернулся на уровень 1995 года, отметили эксперты.

В период с марта 2020 года (когда был введён режим общенационального карантина) по сентябрь пассажиропоток снизился на 83% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.