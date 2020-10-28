Рим, , 23:14 — REGNUM Италия должна суметь отыскать третий путь между тотальной эпидемией и остановкой экономики, заявил в среду, 28 октября, премьер-министр Джузеппе Конте.

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Следует заботиться и о здоровье граждан, и о здоровье экономики, которой нельзя больше переживать новых ударов, отметил Конте.

Ранее премьер Италии уже обозначал это намерение пройти между Сциллой эпидемии и Харибдой остановки экономики, мнения экспертов о том, насколько властям Италии это удается, расходятся.