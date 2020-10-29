29 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Дмитрий Михайличенко, , 00:14 — REGNUM В 2020 году большинство регионов столкнулись с существенными финансовыми проблемами, что не дало им возможности вкладывать необходимый объём средств в развитие социальной сферы и инфраструктуры. В этой ситуации ключевым фактором, позволяющим региональным руководителям находить возможность для решения комплекса социально-экономических задач, стала инвестиционная политика.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По объёму инвестиций в основной капитал в Приволжском федеральном округе лидируют Татария и Башкирия. Однако единственным субъектом в округе, который демонстрирует рост инвестиций на протяжении двух последних лет, является Башкирия. Для остальных регионов характерно скачкообразное развитие — успешные годы сменяют неудачные и наоборот, что может говорить об отсутствии у большинства субъектов последовательной стратегии привлечения инвестиций. Наибольший прирост инвестиций в 1-м квартале 2020 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, демонстрирует Ульяновская область — 103%, но это связано с крайне неудачным для области 2019 годом. В абсолютных цифрах показатели привлеченных инвестиций этого региона невелики — только 15,82 млрд рублей (для сравнения у Татарии — 91,05 млрд рублей).

На фоне сокращения доходной части региональных бюджетов ПФО и низкого индекса промышленного производства в ряде регионов (Нижегородская, Ульяновская, Самарская области и т. д.) показатель инвестиций — не главный, но значимый маркер, позволяющий региональным властям проводить политику развития (а не выживания), а также амортизировать негативные экономические последствия ковид.

По параметрам инвестиций Татария и Башкирия, имеющие мощных лоббистов, в лидерах ПФО. Также в положительном аспекте можно отметить Оренбургскую и Ульяновскую область, сумевших нарастить объём инвестиций.

Глава мониторинго-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев полагает, что общая картина инвестиционной̆ активности в регионах России пока не выстраивается:

«Создается впечатление, что эффективной и планомерной инвестиционной политики в большинстве регионов страны не выработано».

Существенное влияние на инвестиционную привлекательность оказывает кредитоспособность регионов. Согласно международному агентству Fitch Ratings, собственная кредитоспособность шести российских регионов, включая Татарию и Башкирию, оценивается выше, чем у суверена — Российской Федерации. То есть эти регионы обладают максимально высокой оценкой устойчивости к долговой нагрузке. К схожим выводам приходят аналитики рейтингового агентства РА «Эксперт». Максимальной кредитоспособностью в России они наделяют Ямало-Ненецкий автономный округ и Татарстан. Довольно устойчивыми являются также позиции Башкирии. Симптоматично, что, в отличии от мнения Fitch Ratings, аналитики РА «Эксперт» в число 20 регионов с наиболее высоким уровнем финансовой надёжности не включают Москву и Санкт-Петербург.

Аналитик Арсен Шаяхметов полагает, что стабильный кредитный рейтинг в кризисное время особенно важен — есть возможность для манёвра при стимулировании экономики.

Арсен Шаяхметов «Экономика многих регионов находится в преддефолтном состоянии — уровень закредитованности настолько высок, что Кремль запретил регионам брать коммерческие кредиты в условиях пандемии. В ситуации, когда расходы региональных бюджетов существенно выросли в сравнении с предыдущими годами (в первую очередь на здравоохранение и социальное обеспечение), а доходы снизились из-за сокращения деловой активности и производства, все экономические субъекты находятся в состоянии перманентного поиска финансовых ресурсов и инструментов, позволяющих поддерживать уровень жизни. При этом займы (в разумных пределах) — весьма распространённый и эффективный инструмент, способствующий активизации экономики в период кризиса. Наличие возможности наращивать уровень внешнего займа — существенный фактор для антикризисной политики региона. В этой связи Татарстан и Башкирия имеют ряд преимуществ и запас прочности».

Как отмечает Роман Коломойцев, в Торгово-промышленной палате России на презентации исследования комитета ТПП России по инвестиционной̆ политике и интернет-журнала «Капитал страны» об особенностях инвестиционного процесса в регионах страны, был поставлен очень важный вопрос: как справляются территории с дефицитом капитала в условиях кризиса?

Роман Коломойцев «Ответ заключается в том, что отраслевые приоритеты регионов немного шире, чем их традиционное отраслевое ядро. При этом «зона расширения» вполне определенна и не отличается каким-либо серьезным разнообразием. Названы два ключевых направления: транспортные и логистические комплексы, а также рекреационно-туристические услуги. Таким образом, формируется новая тенденция инвестиционной̆ активности в регионах. Позволит ли это уйти от традиционных отраслевых приоритетов регионов в «новую экономику», получат ли модернизационный импульс отрасли, имеющие существенный потенциал развития, но пока находящиеся в плачевном состоянии, говорить пока рано».

Эксперты полагают что инвестиционная привлекательность российских регионов по итогам 2020 года будет в значительной мере определяться пандемией новой коронавирусной инфекции. По итогам года можно ожидать ухудшения инвестиционной привлекательности большинства субъектов. В этих условиях ключевое значение приобретают лоббистские возможности региональных властей. Там, где выстроена прочная модель лоббистского взаимодействия с центром (Башкирия, Татария, Московская область), можно ожидать сохранения объёма инвестиций на прежнем или близком к нему уровне.