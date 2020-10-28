Рим, , 23:04 — REGNUM Для эффективной борьбы с коронавирусом в Италии нужны быстрые решения, поддерживаемые всеми, заявил в среду, 28 октября, глава национальной бизнес-ассоциации промышленников Confindustria Карло Бономи.

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Сейчас этого не наблюдается, отметил эксперт.

Нужно говорить гражданам, что требуется для эффективного противодействия эпидемии, страна должна действовать, как единая община, иначе выйти из столь серьезного кризиса не удастся, считает Бономи.