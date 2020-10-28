Давос, Швейцария, , 22:23 — REGNUM Политики и государственные руководители должны способствовать подготовке населения к «новой экономике», которая стремительно наступает в связи с пандемией COVID-19, сказано в докладе «Всемирного экономического форума» (ВЭФ).

«Государственный сектор должен оказывать более сильную поддержку в переподготовке и повышении квалификации для работников из групп риска или уже уволенных» , — сказано в докладе ВЭФ, посвященном будущему рынка труда.

Эксперты ВЭФ отмечают, что только 21% опрошенных руководителей крупных компаний положительно ответили на вопрос о получении помощи государства на переквалификацию персонала.

ВЭФ отмечает, что «старая экономика» к 2025 году может потерять до 85 млн рабочих мест из-за автоматизации и сокращения «лишних профессий», в то время как в «новой экономике» может появиться до 97 млн рабочих мест.

В будущем мире будет намного больше «удаленной работы» и сотрудников, нанимаемых по контракту под определенный проект. Впрочем, не все «старые» специалисты обязательно будут уволены — опрошенные ВЭФ работодатели рассчитывают за пять лет провести переподготовку около 70% сотрудников.

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