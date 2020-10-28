Давос, Швейцария, , 20:39 — REGNUM Согласно опубликованному прогнозу «Всемирного экономического форума» (ВЭФ), посвященному рынку труда во время пандемии коронавируса, глобальная эпидемия усугубит неравенство и приведет к потере рабочих мест самых незащищенных слоев населения.

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Сравнивая влияние глобального финансового кризиса 2008 года с рецессией из-за пандемии COVID-19, экономисты ВЭФ делают вывод, что воздействие нынешнего кризиса на людей с низким уровнем образования и менее социально защищенных будет «гораздо большим».

«Рабочие места, занятые низкооплачиваемыми работниками, женщинами и более молодыми работниками, уже пострадали в наибольшей степени» , — сказано в отчете ВЭФ.

Однако ситуация непростая и для «белых воротничков» в развитых странах. Согласно опросу руководителей крупных компаний, не менее 40% их сотрудников нужна переподготовка для работы в новых условиях, и многие планируют масштабные увольнения.

43% опрошенных руководителей указали, что намерены сократить рабочую силу за счет новых технологий, 41% планирует перейти к более широкому использованию подрядчиков для выполнения специализированных работ, и только 34% планируют расширить штат за счет рабочих мест «новой экономики».

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