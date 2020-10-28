Киев, , 20:26 — REGNUM Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2020 года составила 11,9 тыс. грн (примерно $420 по актуальному курсу), сообщила 28 октября украинская государственная служба статистики.

Ведомство отмечает, что реальная заработная плата в сентябре 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,3%, а по сравнению с сентябрем 2019 г. — на 9,7%.

При этом по сравнению с августом 2020 г. размер средней номинальной заработной платы в сентябре вырос на 4,8%, по сравнению с сентябрем 2019 г. — на 12,3%.

Служба информирует, что наименьшая средняя заработная плата по Украине зафиксирована в Волынской области страны — 9,7 тыс. грн, а наибольшая — в «украинской» части бывшей Донецкой области — 12,98 тыс. грн. Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам сентября 2020 года составил 17,25 тыс. грн.

ИА REGNUM напоминает, что ранее была обнародована официальная информация о задолженности предприятий по выплате зарплаты на Украине —в сентябре 2020 г. она выросла на 4,1% по сравнению с августом и составила 3,56 млрд грн.