Кострома, 28 октября 2020, 20:08 — REGNUM В Костромской области по итогам января-августа 2020 года значительно уменьшились зарплаты банкиров, ювелиров и работников ресторанной сферы. Такие данные журналистам на пресс-конференции 28 октября в Костроме озвучили специалисты «Костромастата».
Заработная плата в организациях, осуществляющих финансовую деятельность, по сравнению январём-августом 2019 года упала на 41,7%. Снижение жалования в ресторанной и ювелирной сферах составило 14,8% и 9,9% соответственно.
При этом, по некоторым видам экономической деятельности наблюдался рост. Больше, чем в 2019 году на 9,2% получили работники образования, сельского хозяйства (на 6,8%), здравоохранения (на 6,1%).
Несмотря на подъём, зарплата работников образования не превысила среднеобластной уровень в 30,8 тысяч рублей и по итогам 8 месяцев составила 25,3 тысячи рублей.
Пострадавшими, невзирая на падение жалования, нельзя назвать тружеников финансовых организаций — зарплаты банкиров и финансистов за указанный период оказались самыми высокими — на уровне 78,4 тысячи рублей.
В целом, за январь-август 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников на предприятиях и в организациях Костромской области составила 30 860 рублей. Показатель остался на уровне прошлого года, увеличившись на 0,1%.
Рост номинальной зарплаты отстал от остальных регионов ЦФО — для сравнения, в соседней Ярославской и Ивановской областях показатель увеличился на 4,5% и 5,2%. По словам директора департамента экономического развития Костромской области Александра Свистунова, общую картину региону испортили финансисты.
Интересно, что заработная плата мужчин за указанный период на 17% превысила среднеобластной показатель, а жалование женщин, напротив, на 13% не дотянуло до этой планки. В сравнении друг с другом получается, что зарплаты женщин на четверть меньше зарплат мужчин. Однако статистики уверяют, данные не указывают на гендерное неравенство.
По размеру заработной платы Костромская область находится на 16 месте среди 18 регионов ЦФО. Ниже зарплата была зафиксирована только в Тамбовской и Ивановской областях — 29,7 тысячи и 27,4 тысячи рублей соответственно.
Реальная зарплата, характеризующая изменение покупательной способности с учётом перемен цен на товары и услуги в регионе уменьшилась на 3,4%. Так, в 2020 году на среднюю зарплату можно купить на 75 килограмм макарон меньше, чем годом ранее, на 60 килограммов меньше картофеля и на 44 килограмма — ржаного хлеба. По отдельным товарам — куриным яйцам, подсолнечному маслу и охлаждённому куриному мясу покупательная способность заработной платы возросла. Постоянной величиной осталась лишь водка — в 2020 году на одну зарплату можно купить 50,4 литра крепкого напитка, что всего на 200 миллилитров меньше, чем в 2019 году.