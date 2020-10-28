Кострома, , 20:08 — REGNUM В Костромской области по итогам января-августа 2020 года значительно уменьшились зарплаты банкиров, ювелиров и работников ресторанной сферы. Такие данные журналистам на пресс-конференции 28 октября в Костроме озвучили специалисты «Костромастата».

Заработная плата в организациях, осуществляющих финансовую деятельность, по сравнению январём-августом 2019 года упала на 41,7%. Снижение жалования в ресторанной и ювелирной сферах составило 14,8% и 9,9% соответственно.

При этом, по некоторым видам экономической деятельности наблюдался рост. Больше, чем в 2019 году на 9,2% получили работники образования, сельского хозяйства (на 6,8%), здравоохранения (на 6,1%).

Несмотря на подъём, зарплата работников образования не превысила среднеобластной уровень в 30,8 тысяч рублей и по итогам 8 месяцев составила 25,3 тысячи рублей.

Пострадавшими, невзирая на падение жалования, нельзя назвать тружеников финансовых организаций — зарплаты банкиров и финансистов за указанный период оказались самыми высокими — на уровне 78,4 тысячи рублей.

В целом, за январь-август 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников на предприятиях и в организациях Костромской области составила 30 860 рублей. Показатель остался на уровне прошлого года, увеличившись на 0,1%.

Рост номинальной зарплаты отстал от остальных регионов ЦФО — для сравнения, в соседней Ярославской и Ивановской областях показатель увеличился на 4,5% и 5,2%. По словам директора департамента экономического развития Костромской области Александра Свистунова, общую картину региону испортили финансисты.

«Такое небольшое увеличение, по сравнению с другими регионами, дало существенное снижение зарплат по финансовой сфере. Если бы его не произошло, Костромская область была бы в тренде с другими областями. Падение по финансовой деятельности прежде всего связано с достаточно немалой базой по заработной плате прошлого 2019 года. В целом по основным отраслям костромской экономики снижение зарплат вызвано объективными причинами — сокращением спроса, приостановлением производственных цепочек. Ни одно костромское предприятие не замкнуто в регионе — все они интегрированы в российскую экономику, поэтому пандемия оказала влияние в том числе и на нас.»

Инфографика kostroma.gks.ru

Интересно, что заработная плата мужчин за указанный период на 17% превысила среднеобластной показатель, а жалование женщин, напротив, на 13% не дотянуло до этой планки. В сравнении друг с другом получается, что зарплаты женщин на четверть меньше зарплат мужчин. Однако статистики уверяют, данные не указывают на гендерное неравенство.

«В Костромской области мужчины и женщины, которые работают на одной и той же должности, получают одинаковую зарплату. Дело в том, что мужчины и женщины в регионе занимаются разными вещами. Человек, работающий в электроэнергетике и лазающий по вышкам не должен получать ту же зарплату что и секретарь, сидящий в офисе», — прокомментировала данные руководитель «Костромастата» Ирина Половникова.

По размеру заработной платы Костромская область находится на 16 месте среди 18 регионов ЦФО. Ниже зарплата была зафиксирована только в Тамбовской и Ивановской областях — 29,7 тысячи и 27,4 тысячи рублей соответственно.

Реальная зарплата, характеризующая изменение покупательной способности с учётом перемен цен на товары и услуги в регионе уменьшилась на 3,4%. Так, в 2020 году на среднюю зарплату можно купить на 75 килограмм макарон меньше, чем годом ранее, на 60 килограммов меньше картофеля и на 44 килограмма — ржаного хлеба. По отдельным товарам — куриным яйцам, подсолнечному маслу и охлаждённому куриному мясу покупательная способность заработной платы возросла. Постоянной величиной осталась лишь водка — в 2020 году на одну зарплату можно купить 50,4 литра крепкого напитка, что всего на 200 миллилитров меньше, чем в 2019 году.