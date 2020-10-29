Якутск, , 11:00 — REGNUM В Якутске построят Государственную филармонию и Арктический центр эпоса и искусств, а также создадут новое общественное и рекреационное пространство. Об этом говорится в пресс-релизе Газпромбанка, который предоставил часть средств на условиях государственно-частного партнерства реализующему проект ООО «Семнадцатая концессионная компания» (входит в группу «ВИС»).

Газпромбанк предварительно одобрил компании кредитную линию объемом свыше 6 млрд рублей на срок до 2030 года, 500 млн из которых уже предоставлено на финансирование операционной деятельности специальной проектной компании. Общая стоимость проекта составит 9,9 млрд рублей, из них 3,8 млрд — средства бюджета Республики Саха (Якутия), предоставленные в качестве капитального гранта. Масштабный культурный кластер в столице республики создается в рамках государственной программы «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия)».

Площадь кластера, который будет создан в условиях вечной мерзлоты, составит 32 тысяч кв. м, в том числе прилегающая территория набережной озера Сайсары. Проект разработан российской архитектурной компанией ТПО «Резерв», принимавшей участие в проектировании московского парка «Зарядье».

Для Газпромбанка это первый структурированный на основе государственно-частного партнерства проект в области культуры, говорится в сообщении. Как отметил начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер, культурные объекты обладают существенным потенциалом для использования механизма ГЧП.

«Реализуя данный проект, мы выполняем важную социальную функцию по поддержке культуры, в том числе сохранению богатого культурного наследия народов республики, — подчеркнул Павел Бруссер. — Высокий уровень технического оснащения, уникальные технологии, а также системный подход к урбанистике — всё это способствует развитию столицы Якутии как города, где приятно жить или находиться в качестве туриста».

Группа «ВИС» уже успешно ввела в эксплуатацию 12 объектов в сфере образования и культуры в Якутии. «Проект Арктического центра уникален для Крайнего Севера. Здесь будут применены самые современные технологии, которые позволят создать объект, которому сегодня нет аналогов», — отметил член совета директоров группы «ВИС» Сергей Ромашов.