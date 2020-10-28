Нижний Новгород, , 18:32 — REGNUM В 2020 году аграриям Нижегородской области выделили 140 млн рублей региональных и федеральных субсидий на развитие мелиорации, что на треть больше финансирования, направленного на эти цели в 2019 году. Об этом сообщили в правительстве региона сегодня, 28 октября.

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По словам заместителя губернатора Андрея Саносяна, благодаря программе развития мелиорации в Нижегородской области за неполные пять лет удалось увеличить площадь орошаемых земель до 9 000 гектаров, в том числе на 2000 гектаров — в текущем году. А в следующем году этот показатель вырастет еще на 1700 гектаров.

В свою очередь региональный министр сельского хозяйства Николай Денисов отметил, что за счет улучшения мелиорации удалось значительно повысить урожайность сельхозкультур.

«К примеру, урожайность картофеля увеличилась с 250 до 500 центнеров с гектара, а моркови — с 250 до 900 центнеров», — констатировал он.

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