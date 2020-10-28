Москва, , 18:27 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 28 октября разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на рекордную общую сумму 436,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №29 019 с датой погашения 18 июля 2029 года на 430,195 млрд рублей. При этом спрос превысил 474 млрд рублей, выручка от размещения составила 412,194 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 95,8156% от номинала.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 235 с погашением 12 марта 2031 года на 6,363 млрд рублей при спросе в 13,381 млрд рублей. Выручка от размещения составила 6,305 млрд рублей, средневзвешенная цена — 98,8542% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,14% годовых.

Таким образом, за четыре аукционных дня октября Минфин разместило ОФЗ уже более чем на 1,5 трлн рублей, выполнив более 75% плана заимствования на внутреннем рынке на весь IV квартал 2020 года.