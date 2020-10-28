Бишкек, , 18:24 — REGNUM Киргизстанские бизнесмены получили более 3 млрд сомов (2,83 млрд рублей) льготных кредитов на восстановление и обеспечение экономической и социальной стабильности в рамках госпрограммы поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в министерстве финансов Киргизии.

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Участие в этом проекте уже приняли 2 357 предпринимателей из всех регионов страны.

Наибольшую общую сумму льготных займов получили столичные компании и бизнесмены — свыше 759,7 млн сомов (716 млн рублей). На втором месте расположилась Чуйская область — более 475,6 млн сомов (448,2 млн рублей). На третьем оказалась Джалал-Абадская область — 420,9 млн сомов (396,7 млн рублей)

Затем следуют Иссык-Кульская область — более 339,2 млн сомов (319,7 млн рублей), Таласская область — 272,6 млн сомов (256,9 млн рублей) и Ошская область — свыше 245,4 млн сомов (231,3 млн рублей).

Замыкают список Нарынская область — 192,3 млн сомов (181,2 млн рублей), город Ош — 179,8 млн сомов (около 169,5 млн рублей) и Баткенская область — 122,1 млн сомов (115,1 млн рублей).

Напомним, что министерство финансов Киргизии выделило из бюджета более 3,79 млрд сомов (3,57 млрд рублей) на реализацию государственной программы поддержки предпринимателей, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.