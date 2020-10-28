Москва, , 18:18 — REGNUM Российская компания «ФосАгро», ведущий мировой производитель фосфорсодержащих удобрений, второй год подряд признана лидером Глобального договора ООН.

Глобальный договор — ведущая мировая платформа социально-ответственного бизнеса, созданная в 2000 году по призыву экс-Генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Сегодня Глобальный договор является ключевым инструментом вовлечения бизнеса в реализацию концепции устойчивого развития.

С 2000 года к Глобальному Договору присоединилось более 13 тысяч компаний и организаций из более чем 160 стран мира. Статус LEAD присваивается ведущим участникам платформы, вносящим важный вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.

В 2020 году число компаний со статусом LEAD в мире возросло, правда, не значительно: на сегодняшний день им обладают лишь 41 участник против 36 в прошлом году. При этом Россию в списке представляют только две компании — ФосАгро и Сахалин Энерджи.

«Статус лидера Глобального Договора ООН является свидетельством приверженности ФосАгро принципам Договора в области охраны окружающей среды, прав человека, трудовых отношений и борьбы с коррупцией. Устойчивое развитие обозначено в качестве приоритетного направления Стратегии развития ФосАгро до 2025 г. Мы намерены достичь дальнейшего прогресса в этой области и продолжим вносить важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей планеты, поставляя экологичные минеральные удобрения, не содержащие концентраций тяжелых металлов, фермерам в 102 страны мира», — прокомментировал подтверждение статуса LEAD компании в рамках Глобального договора ООН генеральный директор Группы «ФосАгро» Андрей Гурьев.

По словам генерального и исполнительного директора Глобального Договора ООН Санды Оджиамбо, сегодня больше, чем когда-либо, миру нужны компании, которые, как это делают лидеры Глобального договора, «постоянно совершенствуют свои показатели устойчивости и принимают меры для создания лучшего мира».

Глава платформы не случайно поставила акцент на слове «постоянно». Последовательность работы в сфере корпоративной социальной ответственности и экологии, приверженность непрерывному совершенствованию своих бизнес практик — основной критерий для присвоения статуса LEAD.

Лидеры российского бизнеса

Совпало по времени с подтверждением статуса лидера Глобального договора награждение ФосАгро Гран-при ведущего делового конкурса России — «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость», проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей.

За всю историю конкурса с 1997 года Гран-при присуждалось дважды — в 2017 и 2020 году. И оба раза одной и той же компании — ФосАгро.

Комментируя результаты конкурса, на эту стабильность обратил внимание Президент РСПП Александр Шохин:

«Первый Гран-при нашего конкурса мы вручали в теперь уже далеком 2017 году. За это время бизнес-среда в нашей стране сделала серьезный шаг вперед, а во время пандемии подтвердила зрелость и понимание лежащей на ней ответственности. Получение второго за всю историю Гран-при Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса» ФосАгро значит, что компания ещё выше подняла планку, продолжая задавать в нашей стране стандарт динамичного развития и эффективности, социальной ориентированности, экологической устойчивости своих деловых практик».

Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев поблагодарил жюри конкурса и подчеркнул, что эта победа — заслуга каждого работника, всего многотысячного трудового коллектива ФосАгро:

«Так совпало, что съезд РСПП и вручение наград конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» из-за пандемии были перенесены и проходят в дни, когда компания «ФосАгро» отмечает свой день рождения. Компании исполнилось 19 лет, и мы начинаем наш двадцатый год в сложное время, которое научило нас думать и работать по-новому. Самое главное — благодаря комплексным профилактическим мерам на всех наших предприятиях, нам удалось сохранить здоровье наших сотрудников, бесперебойную работу производств. В условиях пандемии мы не сбавили обороты — компания продолжает наращивать объемы выпуска удобрений, ставить новые рекорды».

Международный резонанс

В адрес генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева были направлены поздравительные письма и телеграммы от имени Президента Международного Совета по науке проф. Дайя Редди, Президента Международного союза теоретической и прикладной химии IUPAC проф. Кристофера Бретта, директора Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ им. Д. И. Менделеева, заведующей кафедры ЮНЕСКО «Зелёная химия для устойчивого развития», доктора Н.П. Тарасовой, Секретаря Глобального почвенного партнерства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Рональда Варгаса, Президента итальянского межуниверситетского консорциума INCA и по совместительству Председателя Межведомственного комитета по зеленой химии в интересах устойчивого развития проф. Пьетро Тундо.

В поздравительной телеграмме, адресованной генеральному директору ФосАгро Андрею Гурьеву, Президент Международного Совета по науке проф. Дайя Редди поздравил всех сотрудников компании со значительным достижением и подчеркнул, что «ФосАгро давно демонстрирует свою приверженность идеям устойчивого развития, поддерживая создание и внедрение безопасных для окружающей среды передовых технологий в реальном секторе экономики».

В своем поздравительном обращении Президент IUPAC Кристофер Бретт отметил, что «именно благодаря ФосАгро была запущена программа «Зеленая химия для жизни», которую ФосАгро реализует совместно с ЮНЕСКО и ИЮПАК. Этот проект стал первым в истории ЮНЕСКО и всей системы ООН, воплощаемый в жизнь за счет средств российского бизнеса. Уже более семи лет программа поддерживает перспективных молодых ученых со всего мира в проведении исследований с использованием методов зеленой химии».

Секретарь Глобального почвенного партнерства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Рональд Варгас в своем поздравительном послании выразил надежду о продолжении плодотворного и успешного партнерства с ФосАгро в рамках реализации уникального совместного проекта по повышению навыков фермеров в области устойчивого управления почвами и расширению возможностей национальных почвенных лабораторий в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

«Я хочу подчеркнуть, что финансовая поддержка «ФосАгро» Глобального Почвенного Партнерства ФАО является примером первого вклада российского частного сектора в содействие устойчивому управлению почвами во всем мире. Ответственное и устойчивое использование удобрений является важным элементом устойчивого управления почвами и достижения продовольственной безопасности в соответствии с Целями устойчивого развития ООН».

Роль ФосАгро как ключевого игрока мировой отрасли минеральных удобрений в своем поздравлении с победой в конкурсе РСПП отметил и Президент итальянского межуниверситетского консорциума INCA, Профессор П. Тундо:

«ФосАгро, являясь ответственным производителем экологически чистых питательных веществ для растений, продолжает вносить значительный вклад в достижение глобальной продовольственной безопасности и устойчивого развития. В последние годы, российская отрасль минеральных удобрений претерпела быстрые и впечатляющие преобразования, и ФосАгро возглавила этот процесс. Я искренне поздравляю вас с очередным достижением и желаю новых успехов в будущем!».

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