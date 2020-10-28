Москва, , 17:45 — REGNUM Нелегальные форекс-дилеры начали использовать онлайн-опросы и тесты в качестве уловки для получения данных клиентов. Об этом рассказал 28 октября глава департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.

«Новая уловка, которой пользуются псевдофорексеры — привлечение клиентов с помощью так называемых квизи-сайтов, которые построены на основе тестов или опросов», — приводит его слова пресс-служба регулятора.

Специалист ЦБ отметил, что люди зачастую с готовностью проходят тестирование в интернете, благодаря чему мошенники выясняют адрес электронной почты и телефон потенциального клиента.

«Таким образом они определяют «целевую аудиторию» и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии», — рассказал Лях.

Он напомнил, что в период пандемии финансовые мошенники активизировались в сети, и призвал граждан быть внимательными — не переходить бездумно по незнакомым ссылкам, при регистрации на сайте уточнять информацию о нём и проверять, легально ли работает организация и есть ли у неё лицензия Банка России.