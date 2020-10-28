Нью-Йорк, США, , 17:10 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США 28 октября открылись в «красной зоне» на фоне провала переговоров между Белым домом и Конгрессом.

На старте сессии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 361,05 пункта (1,31%), до 27 102,14 пункта, индекс S&P 500 упал на 61,54 пункта (1,81%), до 3329,14 пункта, индекс Nasdaq упал на 200,45 пункта (1,75%), до 11 230,90 пункта.

Негативное настроение на американском рынке царит все последние дни и связано с продолжающейся эпидемией коронавируса, а также тупиком переговоров администрации Дональда Трампа и демократов в Конгрессе.

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