Сараево, , 16:49 — REGNUM Босния и Герцеговина может попасть под санкции Энергетического сообщества Европейского союза, подтвердила пресс-секретарь этой организации Барбара Пойнер.

Она пояснила, что 6 ноября в Консультативном совете Энергетического сообщества пройдут слушания, на которые были приглашены представители БиГ. В частности, Энергетическое сообщество, базирующееся в Вене, возбудило дело против БиГ в связи с выданной государственной гарантией, которая была одобрена в пользу Экспортно-импортного банка Китая на ссуду от JP «Elektroprivreda BiH» для строительства блока 7 Тузлинской ТЭС.

Пойнер пояснила, что в соответствии с правилами Энергетического сообщества этот спор может привести к приостановке определенных прав БиГ, вытекающих из применения договора об учреждении Энергетического сообщества.