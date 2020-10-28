Москва, , 16:48 — REGNUM «Цветные перевороты» на постсоветском пространстве готовят в числе прочего правительства, проводящие неолиберальный курс. Об этом 28 октября на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов.

«Это величайшее заблуждение — думать, будто бы «цветные перевороты» на постсоветском пространстве готовит прежде всего кто-то извне, — написал Колташов. — Их более прочего подготовляет само правительство, не только в плане своих неолиберальных мер, раздражающих людей, но и в смысле идеологической работы. А внешние игроки только используют плоды этого в общественном сознании, когда массы недовольны. Разве либеральные ценности, образ мысли, отношение к истории (СССР и Россия) не внедряются самими властями? В Белоруссии, например, разве это было не так?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колташов заявил, что в вопросах роста экономики России следует рассчитывать только на свои собственные силы и внутреннюю повестку.