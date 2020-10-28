Москва, , 16:47 — REGNUM В ситуации, когда валютные вклады становятся все менее выгодными, граждане России рассматривают фондовые рынки в качестве альтернативы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«По данным Московской биржи в марте 2020 года общий объем торгов вырос на 48,8% и составил 98,8 трлн рублей, что является рекордным максимумом за всю историю московских биржевых торгов, — сказала Кошелева. — Аналогичный показатель фондового рынка также вырос в марте в два раза и составил 5183,7 млрд рублей. Подобный скачок наблюдается именно среди частных неквалифицированных инвесторов. Количество физических лиц среди клиентов Мосбиржи увеличилось на 32,51% с декабря 2019 по май 2020, а именно с 3 859 911 до 5 114 736. При этом количество юридических лиц выросло всего на 3,18% с 17 695 до 18 257».

Также, как пояснила Кошелева, альтернативой валютным вкладам может быть льготная государственная ипотека, которая сейчас начинается от 6,5%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошелева рассказала, почему валютные вклады становятся все менее выгодными.