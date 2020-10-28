Ярославль, 28 октября 2020, 16:34 — REGNUM В Ярославской области начал свою работу офис Центрального окружного отделения Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей в Ярославской области.
Одним из первых шагов нового учреждения стало подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с региональным уполномоченным Альфиром Бакировым.
Арбитражный центр при РСПП является самостоятельным учреждением, осуществляющим функции третейского разбирательства. Он принимает к рассмотрению любые споры, которые в силу закона могут быть предметом арбитража. Это внутрироссийские, международные, корпоративные споры и споры с участием физических лиц. В составе областной коллегии арбитров — известные адвокаты региона, эксперты, ученые и судьи в отставке.
По словам руководителя ярославского офиса, президента областной коллегии адвокатов «Академия правовой защиты» Галины Старостиной, рассмотрение споров не государственными судами, а альтернативными способами имеет ряд преимуществ. Среди них оперативность, конфиденциальность и окончательность вынесенного решения.
То, что государственные суды перегружены, а рассмотрение дел может затянуться на годы, подтвердил и Альфир Бакиров.
В последние годы в России произошла реформа в сфере третейского судопроизводства. Теперь этой деятельностью могут заниматься немногочисленные арбитражные учреждения, имеющие специальное разрешение Правительства РФ. Арбитражный центр при РСПП является одним из них. В 2019 году центром было рассмотрено 300 исков (подано 305, включая пять встречных исков), общая цена требований по поступившим искам составила 36,8 млрд рублей.