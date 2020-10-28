Москва, , 16:31 — REGNUM Население РФ стало искать альтернативу валютным банковским вкладам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала соответствующие данные ЦБ РФ о снижении объемов средств на валютных счетах физлиц.

«Ставки на вклады в валюте сильно снизились с весны 2020 года, что сделало подобные вложения невыгодными для населения, — пояснила Кошелева. — Кроме того, резкое падение доходов, связанное с пандемией, и потеря рабочих мест также могли спровоцировать сокращение валютных вкладов и поиск иных вариантов инвестирования (как, например, льготная ипотека или фондовый рынок)».

Также эксперт призвала не забывать, что правительство с 2021 года планирует ввести налог на доход по депозитам в размере 13%.

«Это делает их еще менее привлекательным инструментом в глазах населения», — подчеркнула Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор Бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин заявил, что основная причина того, что население РФ стало снимать средства с валютных вкладов, это низкая доходность этих операций.

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