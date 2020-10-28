Москва, 28 октября 2020, 16:30 — REGNUM Экономике России нужны дополнительные вливания денег, чтобы переломить негативный тренд в условиях затяжного характера пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.
Как пояснила эксперт, процесс восстановления и российской, и мировой экономики может занять годы.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, какие отрасли экономики РФ пострадают в результате пандемии.
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