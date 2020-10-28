Москва, , 16:28 — REGNUM До конца 2020 года в России наиболее сильно пострадают энергетика, металлургия, строительство, транспорт, туризм, развлечения и производство потребительских товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«До конца года наиболее сильно пострадают энергетика, металлургия, строительство, транспорт, туризм, развлечения и производство потребительских товаров — в этих секторах следует ожидать более медленного восстановления и в 2021 году при оптимистичном сценарии активного распространения вакцинации», — сказала экономист.

Как пояснила Степанова, скорее всего, ограничительные меры, введенные из-за коронавируса и влияющие на развитие российской экономики распространятся и на весь 2021 год.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала о признаках коллапса российской экономики.

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