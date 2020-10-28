Сараево, , 16:27 — REGNUM Министр финансов и казначейства в Совете министров Боснии и Герцеговине Векослав Беванда и директор офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в БиГ Мануэль Несли подписали кредитное соглашение на сумму 30 миллионов евро, предназначенное для поддержки Агентства по страхованию вкладов (AOD) и банковского сектора БиГ, сообщает Business Info.

Беванда подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы эти средства предоставлялись во время пандемии, когда ситуация в экономике меняется, а в банковском секторе создает определенные бизнес-риски.

«Финансовый сектор является опорой любой экономики, и его стабильность является приоритетом для каждой страны. Агентство является одним из участников сети финансовой безопасности и играет особую роль в поддержании стабильности. Вот почему этот проект еще более важен», — сказал Беванда.