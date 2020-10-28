Москва, 28 октября 2020, 16:27 — REGNUM Эффекты тех мер по поддержке экономики России, которые предпринимали власти страны, в настоящее время почти исчерпаны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.
Как пояснила Степанова, если в первые три квартала 2020 года удалось поддержать экономику за счет административных стимулирующих мер по развитию строительной отрасли и регуляторных послаблений для банков и микрофинансовых организаций, то потенциал роста в последующие кварталы сомнителен.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, на сколько процентов может упасть экономика РФ по итогам 2020 года.
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