Москва, , 16:27 — REGNUM Эффекты тех мер по поддержке экономики России, которые предпринимали власти страны, в настоящее время почти исчерпаны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Оптимизма, который был после отмены карантинных мероприятий, сейчас не наблюдается, — сказала Степанова. — Мы не только не вернулись на докризисные макроэкономические уровни, но теряем текущие позиции слабого оживления российской экономики. Производство во многих отраслях сворачивается, падают продажи в сфере услуг, торговли промтоварами. Падение сборов НДС в сентябре 2020 года на 23% говорит о том, что наблюдаются признаки постепенного коллапсирования экономики».

Как пояснила Степанова, если в первые три квартала 2020 года удалось поддержать экономику за счет административных стимулирующих мер по развитию строительной отрасли и регуляторных послаблений для банков и микрофинансовых организаций, то потенциал роста в последующие кварталы сомнителен.

«Эффекты от предпринятых мер почти исчерпаны», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, на сколько процентов может упасть экономика РФ по итогам 2020 года.

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