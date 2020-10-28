Архангельск, , 16:07 — REGNUM В Архангельской области приняли законопроект, повышающий величину прожиточного минимума пенсионера.

Как сообщили ИА REGNUM в областном собрании депутатов, согласно документу, в 2021 году прожиточный минимум составит 12 014 рублей, что на 611 рулей больше, чем в нынешнем году.

«Напомним, на сентябрьской сессии прожиточный минимум пенсионера на 2021 год уже был увеличен с 10 955 рублей до 11 403 рублей. В настоящее время его размер вновь скорректирован в связи с изменением прогнозной величины в России в целом», — уточнили в заксобрании.