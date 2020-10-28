Москва, 28 октября 2020, 16:00 — REGNUM Масштабы эпидемии коронавируса стремительно нарастают по всему миру, что влечет за собой дальнейший спад экономической активности и производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что в 2020 году экономика России может упасть на 4,5%-4−8%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, может ли пандемия коронавируса привести к повторению кризиса 1998 года.
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