Москва, , 16:00 — REGNUM Масштабы эпидемии коронавируса стремительно нарастают по всему миру, что влечет за собой дальнейший спад экономической активности и производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что в 2020 году экономика России может упасть на 4,5%-4−8%.

«Сокращение внутренней экономики РФ зависит не только от сжатия внутреннего потребления, но и от падения глобального потребления и спроса и сокращения объемов торговли между странами, — пояснила Степанова. — По всему миру масштабы эпидемии коронавируса стремительно нарастают, что влечет за собой дальнейший спад экономической активности и производства в мире. Потребности в экспортируемых Россией сырье, товарах продолжат снижаться, и экономика РФ может упасть сильнее, чем предполагает Кудрин, более чем на 5% в 2020 году. При менее благоприятном сценарии ВВП страны в 2020 году может сократиться на 6,5−7%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, может ли пандемия коронавируса привести к повторению кризиса 1998 года.

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