Уфа, , 16:01 — REGNUM Производство виноматериалов для отечественных производителей слабоалкогольных напитков планируют начать в Башкирии. Об этом сообщил руководитель ООО «Архангельские варенья» Азамат Галин на «Сельском часе» в правительстве региона, 28 октября передает пресс-служба правительства республики.

По его словам, предприятие планирует диверсифицировать сельхозпроизводство. В текущем году в хозяйстве было переработано порядка 14 тысяч тонн яблок. Причем они закупались в том числе и за пределами региона.

Он отметил, что предприятие планирует начать производство виноматериалов для отечественных производителей слабоалкогольных напитков. При этом руководство предприятия планирует полностью перейти на сырье местных производителей в случае увеличения объёмов местного производства, добавил Галин.

Отмечается, что у предприятия возникали сложности в получении земельных участков для выращивания плодовой продукции.

В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам разобраться в данной ситуации.

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