Москва, , 15:55 — REGNUM Днем 28 октября российский рубль активно отступает. Против «россиянина» сегодня практически все: и массовый уход глобальных инвесторов от риска, и падение в нефти, и новая волна страхов по поводу COVID-19 повсеместно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«При этом нельзя не заметить, что валютный сектор мгновенно адаптировался к расширенным с 26 октября продажам ЦБ валюты, рубль это никак не поддерживает, что и так было понятно.

Доллар США поднялся к 78,47 руб. и может закрепиться пока в диапазоне 78−79 руб. Выглядит ли доллар перекупленным?

В моменте да, но стратегически коридор колебаний курса доллара остается в пределах 76,50−79,00 и никаких новых вопросов не вызывает.

Евро стоит 92,12 руб. и может подняться к 92,50 руб. Рубль фундаментально слаб. Это истина, и чем быстрее к ней привыкнут, тем лучше», — считает эксперт.

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