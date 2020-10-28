Архангельск, , 15:51 — REGNUM Начинающим предпринимателям Архангельской области продлили налоговые каникулы — нулевая ставка налога для них будет действовать до 31 декабря 2023 года. Соответствующее решение сегодня приняли депутаты регионального парламента.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания, льготы по налогам получают северяне, которые впервые зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, и применяют упрощенную или патентную систему налогообложения.

По мнению законодателей, продление льготного периода может стимулировать граждан открывать свое дело и даст возможность обеспечить их занятость в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

По данным налоговой службы, в 2019 году льготой воспользовались 77 предпринимателей, работающих на патентной системе. При применении упрощенной системы льготными каникулами воспользовались 150 предпринимателей.

Напомним, закон о снижении налоговой ставки для ряда предприятий, работающих на упрощенной системе налогообложения,был принятв Архангельской области в 2019 году. Его принятию предшествовал отток предпринимателей из региона — область была одним из самых «дорогих» субъектов РФ для ведения бизнеса.