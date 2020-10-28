Москва, , 15:49 — REGNUM Безусловно, как российская, так и мировые экономики находятся в крайне сложном периоде. Дело в том, что экономический кризис, который начался, усиливается пандемией, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев.

«Сейчас мало кому понятно, в каком русле развернется текущая экономическая ситуация. Это будет зависеть от многих факторов.

Также многие люди начали понимать то, что введение жестких ограничительных мер, режима нерабочих дней, изоляции и прочих ограничений очень больно ударяет по экономике, по малому бизнесу, по доходам населения.

Такой маховик очень опасный. Может быть, более рискованный, чем «коронакризис». Это покажет время. Предоставленная Счётной палатой РФ оценка роста экономики, скорее всего, верна.

Но она говорит о том, что, к сожалению, этот темп роста экономики замедлит национальные проекты, задержит переход от «сырьевой иглы» к более технологичной экономике.

Это проекты не одного года, но которые, безусловно, нужно реализовывать. Все еще будет зависеть от того, как развернется ситуация с пандемией. К сожалению, «дно кризиса» ещё впереди», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики Счётной палаты подготовили прогноз развития экономики России на ближайшие три года, который включает «шоковый сценарий».

Читайте также: Счётная палата составила «шоковый сценарий» для экономики России