Москва, , 15:48 — REGNUM Исполнение национальных проектов может показать гораздо более скромные результаты, чем планировалось изначально. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов. Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что работа над национальными проектами не всегда организована достаточно эффективно.

«Безусловно, слова Кудрина справедливы. Озвученные им замечания в сторону сложной структуры национальных проектов и госпрограмм тесно связаны с неэффективным расходованием бюджетных средств, размыванием ответственности исполнителей, дублированием и рассогласованностью мероприятий, сложностью сбора отчетности и мониторинга результатов», — пояснил экономист.

По мнению Соколова, если не решить эти проблемы, то нацпроекты в итоге могут показать более скромные результаты, нежели это планировалось изначально.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин усомнился в том, что исполнение национальных проектов в России идет достаточно эффективно.