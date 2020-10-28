Уфа, , 15:50 — REGNUM Еще 60 га яблоневых садов планируют создать в Башкирии. Об этом сообщил директор Чишминского плодопитомника Рамиль Галиуллин на совещании в формате «Сельский час» в правительстве региона, 28 октября передает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, в текущем году в этом плодопитомнике было высажено на основе интенсивных технологий 22 га яблоневых садов. Интенсивные технологии позволяют увеличить урожайность культур в несколько раз.

Он отметил, что в 2021 году запланировано разбить ещё 60 га интенсивных садов. Поэтому плодопитомнику необходимы дополнительные земельные участки.

В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров поручил республиканскому Минсельхозу проработать варианты решения данного вопроса. Сообщается, что аграрии также планируют в дальнейшем закупить линии фасовки, переработки и заготовления готовой продукции и полуфабрикатов. Хабиров предложил аграриям наладить сотрудничество с розничной сетью «Молочная кухня» по приготовлению и сбыту детского питания.

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