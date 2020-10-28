Уфа, , 15:39 — REGNUM Союз садоводов и ягодников, который объединит производителей и переработчиков плодоовощной продукции, начали формировать в Башкирии. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на «Сельском часе» в правительстве региона, 28 октября передает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, сейчас особое внимание уделяется переработке сельхозпродукции, а также продвижению республиканских брендов на внутреннем рынке.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что в настоящее время Башкирия занимает лишь шестое место по объему переработки сельскохозяйственной продукции, несмотря на то, что является одним из крупнейших регионов Приволжского федерального округа.

Он также отметил, что нужно поддержать садоводов и открыть для них внутренний рынок, тем самым обеспечить условия реализации продукции, в том числе и в социальные учреждения. Помимо этого, нужно содействовать привлечению инвестиций в отрасль.

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