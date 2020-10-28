Москва, 28 октября 2020, 15:29 — REGNUM Дальнейший упор на коммерциализацию российского здравоохранения будет усугублять его проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который призвал увеличить расходы на здравоохранение.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин сказал, что для увеличения расходов на образование, инфраструктуру и здравоохранение недостаточно одного перераспределения средств.