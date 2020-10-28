Москва, , 15:29 — REGNUM Дальнейший упор на коммерциализацию российского здравоохранения будет усугублять его проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который призвал увеличить расходы на здравоохранение.

«В 2020 году из-за дополнительных трат в связи с пандемией коронавируса совокупные госрасходы на медицину выросли с 3,5% до 4,1% ВВП. В будущем году ожидается их сокращение до 3,8% ВВП (до 1,1 трлн рублей), — сказала Лебединская. — На первый взгляд, в сегодняшней модели финансирования тесно переплелись фрагменты бюджетной, страховой и рыночной систем. Введение рыночных принципов в здравоохранении делает выгодным наличие больных, а не здоровых людей. В связи с этим дальнейший упор на самофинансировании и коммерциализации будет только усугублять проблему».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин сказал, что для увеличения расходов на образование, инфраструктуру и здравоохранение недостаточно одного перераспределения средств.