Оттава, , 15:30 — REGNUM Необычную машину — «Волга» ГАЗ-21 с мотором от Toyota выставил на продажу автолюбитель из Канады. Объявление о продаже размещено на канадском сервисе Kijiji (принадлежит eBay).

Выставленная на продажу модель была выпущена в 1966 году. По заверению нынешнего хозяина, автомобиль 30 лет работал в советском посольстве в Бразилии. Потом его привезли в РФ, где машина была восстановлена и модернизирована.

Под капотом ГАЗ-21 «трудится» движок V6 от пикапа Toyota Tacoma. С таким мотором автомобиль разгоняется до 110 км/час. Кроме того, авто оснащено новыми элементами подвески.

Интерьер модели остался практически в оригинальном состоянии. Здесь стоит отметить надписи на английском языке и разметкой «мили» в спидометре. На циферблате пробег — 77 000. Из удобств можно отметить кондиционер.

Стоимость автомобиля договорная.

Ранее на американской онлайн-площадке Bring a Trailer был выставлен на торги рестомод Willys — пикап 1955 года с «начинкой» от Jeep Wrangler 2014 года.

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