Душанбе, , 14:29 — REGNUM Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Таджикистана с января по третью декаду октября 2020 года составил 120,4 тыс. тонн, что на 41,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

В денежном выражении объем экспорта вырос на 47,4%, до $17,1 млн. За отчетный период экспортировано 90,8 тыс. тонн овощей, 12,1 тыс. тонн фруктов, 95 тонн бахчевых, 15,4 тонны сухофруктов.

По состоянию на 23 октября в Таджикистане собрано 243,2 тыс. тонн фруктов, что 12% больше, чем годом ранее. В частности, собрано 91 тыс. тонн винограда.