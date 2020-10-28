Москва, 28 октября 2020, 14:24 — REGNUM Основная причина того, что население РФ стало снимать средства с валютных вкладов, это низкая доходность этих операций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил генеральный директор Бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. Так он прокомментировал соответствующую информацию Банка России.
Как пояснил Лагуткин, с учетом того, что большинство таких инвесторов непрофессиональные, в дальнейшем при негативных тенденциях на рынке вполне можно будет увидеть отток валютных средств и с финансового рынка.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что победа Джо Байдена на выборах президента США вероятна и российские граждане, которые держат сбережения в валюте, на ней заработают.