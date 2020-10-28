Москва, , 14:24 — REGNUM Основная причина того, что население РФ стало снимать средства с валютных вкладов, это низкая доходность этих операций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил генеральный директор Бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. Так он прокомментировал соответствующую информацию Банка России.

«Снижение объема средств на валютных счетах потребителей — это тренд последних месяцев, который, скорее всего, продолжится, — сказал Лагуткин. — Основная причина — низкая или нулевая доходность по подобным операциям. Забирая средства с валютных счетов, потребители делятся на два крупных лагеря. Первые перекладывают средства в депозитные ячейки или «под матрац». Вторые отправляют средства на финансовый рынок, пытаясь получить доходность выше банковской».

Как пояснил Лагуткин, с учетом того, что большинство таких инвесторов непрофессиональные, в дальнейшем при негативных тенденциях на рынке вполне можно будет увидеть отток валютных средств и с финансового рынка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что победа Джо Байдена на выборах президента США вероятна и российские граждане, которые держат сбережения в валюте, на ней заработают.