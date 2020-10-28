Краснодар, , 14:22 — REGNUM Обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву с просьбой оказать поддержку в развитии систем водоотведения Азово-Черноморского побережья Кубани рассмотрели депутаты Краснодарского краевого законодательного собрания на заседании 28 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парламента.

В частности, в обращении краснодарские депутаты просят федерального министра инициировать включение в ведомственную целевую программу «Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов РФ» мероприятий по созданию объектов водоотведения и очистки сточных вод сетей Азово-Черноморского побережья, в том числе глубоководных выпусков.

«Состояние этих коммуникаций является острой проблемой. Она имеет и экологическое, и экономическое, и социальное измерение. Безусловно, копившаяся десятилетиями проблема не может быть решена в одночасье. Она носит комплексный характер и требует больших финансовых вложений, объем которых превышает возможности края. Без помощи федерального бюджета решение данного вопроса затянется на неоправданно большой срок», — заявил спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко.

На данный момент протяженность водоотводящих сетей на побережье Кубани составляет сейчас более 2,5 тыс. километров, причём основная часть коммуникаций требует реконструкции или замены. Также серьёзный физический износ имеют глубоководные спуски. До критической и выше нагрузка на коммунальную инфраструктуру увеличивается в курортный сезон, что приводит к аварийным ситуациям, в том числе — попаданию неочищенных стоков в водоёмы.