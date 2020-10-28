Вашингтон, , 14:13 — REGNUM Американская автокомпания Tesla планирует вложить в производство электромобилей и аккумуляторов 12 млрд долларов. Об этом сообщается в опубликованном автопроизводителем отчёте 10Q SEC.

Финансовый директор Tesla Закари Киркхорн ранее уже говорил о том, что компания будет увеличивать капитальные затраты. Теперь же появились конкретные цифры инвестиционного плана.

В опубликованном документе сообщается, что на данный момент в компании ожидают, что в 2020 году капитальные затраты марки будут на верхнем пределе диапазона от 2,5 до 3,5 млрд долларов. Кроме того, предполагается, что расходы будут расти в пределах от 4,5 до 6 млрд долларов. В общей сложности ожидается, что за два года сумма вложений компании в производство электрических авто может составить до 12 млрд долларов.

Напомним, в третьем квартале нынешнего года выручка компании Tesla составила 8,77 млрд долларов. Это на 2,737 млрд долларов больше, чем в предыдущем квартале.

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