Москва, , 14:12 — REGNUM Рост цен на жилье в России постепенно снижается. Об этом 28 октября заявил руководитель аналитического центра ДОМ. РФ Михаил Гольдберг на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент, темпы роста ниже, чем в августе и сентябре. По прогнозу ДОМ. РФ, к концу года рост цен не остановится, но будет ниже чем осенью.

«В следующем году цены продолжат рост, но он не будет значительно превышать уровень инфляции. Это связано с тем, что программа льготного кредитования прекратит свое действие и отложенный рос прекратится. И восстановление уровня доходов населения до показателей 2019 года ожидается не раньше 2022 года. Поэтому существенных предпосылок для существенного роста цен, на наш взгляд, нет», — сказал Гольдберг.

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