Стокгольм, , 14:12 — REGNUM В Швеции безработица среди молодёжи находится на рекордно высоком уровне, — в сентябре безработных молодых людей насчитывалось 160 тысяч по всей стране. В связи с этим министр труда Ева Нордмак пообещала и дальше принимать антикризисные меры, а также увеличить объёмы помощи. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«В настоящее время мы переживаем самый серьезный кризис труда в наше время, и мы видим, что молодые люди сильно пострадали», — заявила министр.

По оценкам Нордмарк, правительство выделило уже 280 миллионов крон (€27 млн) на организацию летних работ с целью трудовой занятость молодёжи.

«Но мы готовы на большее. Но стоит также помнить, что студенты дневной формы обучения составляют половину безработных молодых людей», — отметила министр.

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