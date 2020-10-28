Москва, , 14:50 — REGNUM Заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили соответствующие комментарии 28 октября в сервисе Янедекс.Новости.

«Работающие пенсионеры — это подарок пенсионному фонду. Мои пенсионные отчисления превышают размер моей пенсии. Получается, что я приплачиваю пенсионному фонду за то, что он опускает меня ниже плинтуса. В то же время находятся какие-то смешные отговорки, оправдывающие законотворцев, не желающих подумать о пенсионерах. Мы не подачку выпрашиваем, а хотим получить вразумительный ответ на свои вопросы: почему законно разработанная пенсия законно не индексируется и с каких пор законная зарплата даёт право уменьшать размер пенсии?», — задаётся вопросами Елена А.

Часть пользователей вспомнило про обещание правительства обеспечить индексацию пенсий для пенсионеров. Граждане считают, что индексации заслуживают все люди, включая и работающих пенсионеров.

«Возможно, я что-то путаю, но разве поправки, внесённые в конституцию и пафосно распиаренные по ТВ, не гарантируют ежегодную индексацию пенсий?! Индексировать нужно всем, а не разделять работающих и не работающих. Не от лучшей жизни пенсионеры работают. А от мизерной пенсии. А те, кто не работает, возможно, и работали бы, но здоровье уже не позволяет», — считает Акакий П.

Некоторые комментаторы предложили Министерству финансов сэкономить на себе и, тем самым, обеспечить работающих пенсионеров заслуженной индексацией. Люди уверены также в том, что необходимо кардинально поднимать заработные платы в регионах России.

«А Минфин не хочет отказать в индексации зарплаты себе и депутатам. Может мне отдать вам, уважаемые, те 8 тысяч, которые мне начислили 300 лет назад, а то икра подорожает, а вы без икры никак не проживёте. Дайте людям достойную зарплату. А то в Москве 50, а в регионах 17», — пишет пользователь kovalyovair4.

Нашлись и те, кто отметил тот факт, что отчисления работающих пенсионеров в пенсионный фонд, по идее, должен покрывать индексацию их же пенсий.

«Работающий пенсионер платит налоги, а так же идут отчисления в пенсионный фонд. Это в разы больше, чем их индексация пенсии. Так как же Минфину и всему руководству страны не стыдно?», — возмущается Любовь К.

Напомним, 28 октября министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что работающие получают зарплату и пенсию, более справедливо помогать неработающим пенсионерам.